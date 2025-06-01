В начале июня энергетики на два дня отключат горячую воду в Ноябрьске

Четыре дня «Энерго-газ-Ноябрьск» будет проводить испытания на теплосетях: с 6 по 8 июня — по определению тепловых потерь, в связи с чем в микрорайонах города ухудшатся параметры подачи горячей воды, а 9 и 10 июня — гидравлические испытания, в это время от подачи воды отключат все жилые дома, сообщает пресс-служба компании.