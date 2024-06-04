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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 174 подписчика

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Русский код: На изломе

Русский код: На изломе

Вступление. Посвящаю эту работу всем русским людям на Украине! Знаю, что вы есть, знаю, что вам тяжело, страшно и одиноко, мои дорогие, мои хорошие.

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Комментарии
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людмила бер
Надо оставить в закладках и давать читать некоторым понаехавшим ..... и не только...
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10 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Действительно мощно. Но так думают на у., только 5%граждан.
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10 час.
Галина Баранова
Подпишусь под каждым словом!!!
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9 час.

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