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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минтюков сделал передачу в матче с «Тампой» – 38-е очко в 100-й игре в НХЛ. Это 4-й результат среди защитников «Анахайма» на таком отрезке

Защитник «Дакс» выступил одним из ассистентов при шайбе Робби Фаббри в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг».

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