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Русская весна

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ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России

ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России

ЕС официально утвердил 21-й пакет санкций против России. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что новые ограничения затрагивают энергетический сектор, финансовые услуги, криптовалютные операции и торговлю.

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