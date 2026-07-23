ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России

ЕС официально утвердил 21-й пакет санкций против России. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что новые ограничения затрагивают энергетический сектор, финансовые услуги, криптовалютные операции и торговлю.
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