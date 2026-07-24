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АиФ: генерал Соболев опроверг слухи о мобилизации в России

Генерал‑лейтенант Виктор Соболев в интервью изданию aif.ru заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России не имеют под собой оснований и представляют собой элемент информационной войны, нацеленной на дестабилизацию обстановки в стране.

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