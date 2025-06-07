Депутат необычно высказался об ударе ВСУ по ядерной триаде России

Удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ядерной триаде России не было. Такое необычное высказывание допустил депутат Госдумы Константин Затулин, его слова передает Telegram-канал ведущего радио «Комсомольская правда» Ивана Панкина.
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