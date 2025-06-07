Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • петр костин
    Ваще молодец, правильно высказал!!!👍👍👍Увидев тела украи...
  • Вера смелых
    Это Коля из Уренгой вырос, и написал эту статейку? Ибо только коли могут о бандитах и садистах написать " павшие бойц...Увидев тела украи...
  • В С
    И где ссписки ?Опубликованы спис...

Депутат необычно высказался об ударе ВСУ по ядерной триаде России

Депутат необычно высказался об ударе ВСУ по ядерной триаде России

Удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ядерной триаде России не было. Такое необычное высказывание допустил депутат Госдумы Константин Затулин, его слова передает Telegram-канал ведущего радио «Комсомольская правда» Ивана Панкина.

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