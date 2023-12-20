Трампа могут не включить в бюллетени в Колорадо

Верховный суд штата запретил ему баллотироваться из-за мятежа после выборов 2021 года. У Трампа есть возможность подать апелляциюВерховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты в этом штате.
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