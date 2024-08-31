Мне стало не по себе во время секса, поэтому я все прекратила и ушла

В

Воробей

Вообще-то, не в этом суть статьи, по-моему. Суть её в том, что у женщин по какой-то объективно необъяснимой причине отношение к сексу может быть характерно некоторой нестабильностью. Что делает секс с ними делом присуще неопределённым, даже в течение самого процесса. И эта их внутренняя капризность может быть уважена, или нет. Автор советует её уважать, даже если она, причина этой капризности, не поддаётся осмыслению. Это в длинной перспективе лучше для всех. Кстати, это же вполне применимо в ситуации постоянного сексуального партнёрства. Так уж получается, что в семейной ситуации, если у жены активизировалось табу на секс с мужем, тогда это совсем не та мимолётняя "капризность", которая упомянута выше, но нечто совсем иное, хотя женщины обычно трактуют это одинаково. Разницу муж легко может распознать по системности табу в отличие от лишь изредка случающейся "капризности". Для мужа же в этом случае открыты только два пути: прекращать нормальный супружеский секс, совсем, или разводиться.