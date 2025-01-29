На Смоленщине разрушается еще один мост

Речь идет об объекте через реку Остер в Шумячском округе Мост через реку Остер в Шумячском районе Смоленской области разрушается быстрыми темпами из-за перегрузок и трещин, через которые к металлическим конструкциям проникает вода.
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