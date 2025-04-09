Срочно! В Николаеве фиксируют активность ВСУ - к чему готовятся: военные колонны, самолеты, поезда

Примерно в 14:00 в небе над Вознесенском был замечен самолёт, направлявшийся в сторону Запорожья. Это свидетельствует о том, что аэродром в Мартыновке (город Вознесенск) функционирует и используется по назначению.
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