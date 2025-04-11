Ликсутов: дорога из Москвы до Петербурга по ВСМ-1 составит около 2 часов

Время пути из Москвы до Санкт-Петербурга с открытием первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) составит примерно примерно 2 часа и 15 минут, а поездка до Твери займет всего лишь 39 минут.
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