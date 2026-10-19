В Заксобрание внесли законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов в Петербурге. Электронные сигареты и жидкости к ним исчезнут с полок табачек, начиная с 1 марта 2027 года и до 1 марта 2032 года.
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