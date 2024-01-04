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Анна Шафран: Нам никак нельзя закрывать глаза на попытки казахстанских властей ограничить доступ своих преимущественно русскоязычных граждан к информации из России

Анна Шафран: Нам никак нельзя закрывать глаза на попытки казахстанских властей ограничить доступ своих преимущественно русскоязычных граждан к информации из России

Много раз увидела новость о том, что президент Казахстана Токаев сказал: “Ни одну мировую проблему нельзя решить без России”, но почему-то малозамеченной прошла информация о том, что с 1 января в этой стране из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ исключен “Первый канал”, а в ноябре прошлого года по решению властей в республике был заблокирован портал Sputnik24, который позволял смотреть каналы "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ и Russia Today.

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Комментарии
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Сергей Семенов
А что там смотреть на этих каналах. У нас в семье лет 10 никто первые каналы не смотрит.
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3 час.
Сэм Самуилович
А что, клоун, ты тут не выкладываешь видеосюжеты????? Сдулся, ублюдок????? Поверь, очень скоро вас, блядей, выведут на чистую воду.....
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2 час.
star
морозы вам в помощь ,&quot;братья&quot;.Наш союзник комбат&quot;мороз&quot;,все сами,сами,сами
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1 час.

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