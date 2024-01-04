Анна Шафран: Нам никак нельзя закрывать глаза на попытки казахстанских властей ограничить доступ своих преимущественно русскоязычных граждан к информации из России

Много раз увидела новость о том, что президент Казахстана Токаев сказал: “Ни одну мировую проблему нельзя решить без России”, но почему-то малозамеченной прошла информация о том, что с 1 января в этой стране из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ исключен “Первый канал”, а в ноябре прошлого года по решению властей в республике был заблокирован портал Sputnik24, который позволял смотреть каналы "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ и Russia Today.