На Среднем Урале выросло число ипотечных сделок

В Свердловской области выросла выдача ипотечных кредитов после традиционного спада в начале года. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, в феврале 2025 года в регионе был заключен 1941 договор по ипотеке – это на 62% больше, чем в январе.