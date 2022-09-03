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В честь 77-летия со дня окончания Второй мировой войны в Уссурийске состоялись памятные мероприятия

В честь 77-летия со дня окончания Второй мировой войны в Уссурийске состоялись памятные мероприятия

В завершении торжественных мероприятий на центральной площади жители и гости города разучили танцы 40-х годов прошлого века и посмотрели фильмы о войне в рамках международного проекта «Великое кино Великой страны».

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