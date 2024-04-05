Следователи СК России установили подозреваемых в убийстве семьи, совершенном 30 лет назад во Владивостоке

Следователи СУ СК России по Приморскому краю установили обстоятельства безвестного исчезновения семьи: супругов и трех малолетних детей, которые 30 лет назад пропали без вести после продажи своей квартиры в городе Владивостоке.
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