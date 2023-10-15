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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вирер о допуске россиян: «Считаю, что спорт должен объединять, а не разъединять еще больше»

«Мне часто задают этот вопрос, поскольку биатлон – очень популярный вид спорта в России, но я считаю, что спорт должен объединять, а не разъединять еще больше.

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