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Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, напоминающие внешним видом американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper

Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, напоминающие внешним видом американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper

Лидер КНДР Ким Чен Ын продемонстрировал руководителю оборонного ведомства Российской Федерации Сергею Шойгу новые беспилотные летательные аппараты Северной Кореи, напоминающие своим внешним видом американские дроны RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

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