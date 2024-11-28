Крепкий доллар и инфляция надавили на золото – цены снизились Татьяна АрестоваЦены на золото снизились 28 ноября, так как американский доллар укрепился, а инвесторы оценивали экономические данные, свидетельствующие о застое в борьбе с инфляцией.