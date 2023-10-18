Канада вводит запрет на телеканалы Шора: с кем не рекомендуют иметь дело

Канада вводит санкции против молдавских телеканалов Илана Шора. Согласно опубликованным положениям, мера распространяется на каналы Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV, сообщает Noi.
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