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«Рубин» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 15:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

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