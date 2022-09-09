Экономика сегодня

290 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • samvel torosjan
    Может пора уже этих чухонцев вместе с пшеками зачистить с лица планеты,подумаешь изменятся берега балтикиПольша заявила, ч...
  • БОРИС КУЛАНИН
    БАРЗЕЮТ!!!!Авторы Rzeczpospo...
  • Иван Иваныч Иванов
    хххххххххххххххххххх - ть-фу!Финская телекомпа...

Ким Чен Ын: КНДР не откажется от ядерного оружия даже под угрозой «столетних санкций»

Ким Чен Ын: КНДР не откажется от ядерного оружия даже под угрозой «столетних санкций»

Северная Корея не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции. Соответствующее заявление сделал лидер страны Ким Чен Ын в речи для седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва (ВНС) в Пхеньяне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх