Ким Чен Ын: КНДР не откажется от ядерного оружия даже под угрозой «столетних санкций»

Северная Корея не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции. Соответствующее заявление сделал лидер страны Ким Чен Ын в речи для седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва (ВНС) в Пхеньяне.