Германия разработала оперативный план на случай войны с Россией

Правительство Германии разработало секретный план обороны страны на случай войны с Россией. Этот план предполагает переброску более 800 000 военнослужащих на восток, а также 200 000 транспортных средств и тяжелой техники через порты Нидерландов, Бельгии и Германии.
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