Военкор Поддубный: 72 бригада ВСУ в Угледаре получила статус «смертников»

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале заявил, что командир 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины был снят с должности после того, как эта элитная часть была оставлена в заброшенном городе Угледар для удержания позиций.
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