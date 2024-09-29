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Военкор Поддубный: 72 бригада ВСУ в Угледаре получила статус «смертников»

Военкор Поддубный: 72 бригада ВСУ в Угледаре получила статус «смертников»

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале заявил, что командир 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины был снят с должности после того, как эта элитная часть была оставлена в заброшенном городе Угледар для удержания позиций.

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