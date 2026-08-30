«За что сожгли Джордано Бруно?»: батюшка о противоречиях религии и науки

Противоречит ли теория Дарвина Божественной идее сотворения мира? Верят ли в Бога ученые и можно ли научно доказать чудеса в православии? На эти и другие вопросы «Татар-информа» в новом выпуске программы «Кофе с батюшкой» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.
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