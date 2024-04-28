"Враг пытается выбить целые районы ПВО": "Два майора" сообщили об атаке на Крым, о которой пока молчат сводки

ТГ-канал "Два майора "Два майора" сообщил об атаке на Крым, о которой пока молчат сводки. Ночью противник атаковал подразделения ПВО на мысе Тарханкут ракетами ATACMS, предварительно с кассетной боевой частью, говорится в сообщении.
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