В Надымском районе заработал пункт весогабаритного контроля

На дороге Правохеттинский — Надым заработал пункт весогабаритного контроля. До этого он функционировал в тестовом режиме в течение трех месяцев, за это время было выявлено свыше 2700 нарушений, сообщает администрация Надымского района.
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