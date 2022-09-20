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Криптобиржа Huobi Global позволяет покупать криптовалюту за фиат в Латинской Америке

Криптобиржа Huobi Global позволяет покупать криптовалюту за фиат в Латинской Америке

Криптовалютная биржа Huobi Global основанная в Китае, но теперь зарегистрированная в Республике Сейшельские острова, позволяет покупать криптовалюту за фиатную валюту в Латинской Америке через партнерство с решением для онлайн-платежей AstroPay.

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