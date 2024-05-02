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Солдат-инвалид ВСУ заявил, что государству плевать на таких как он

Солдат-инвалид ВСУ заявил, что государству плевать на таких как он

Украина оказалась не готова к такому большому количеству инвалидов войны и не может позаботиться о них, рассказал France info военнослужащий ВСУ по имени Александр, который в результате ранения под Бахмутом оказался в инвалидной коляске.

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