Солдат-инвалид ВСУ заявил, что государству плевать на таких как он

Украина оказалась не готова к такому большому количеству инвалидов войны и не может позаботиться о них, рассказал France info военнослужащий ВСУ по имени Александр, который в результате ранения под Бахмутом оказался в инвалидной коляске.
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