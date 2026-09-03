Сомнолог Кудинов: не укладывайте школьника раньше, а будите раньше

Врач-сомнолог Павел Кудинов объяснил, как помочь школьнику пережить переход от летнего свободного графика к жёсткому учебному режиму.
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