РУСАДА в январе дважды проверило на допинг Терентьеву и еще семерых российских лыжников

Об этом свидетельствуют материалы агентства, которые публикует ТАСС. Всего вместе с Терентьевой в январе дважды были протестированы еще семь российских лыжников – Алена Баранова, Никита Денисов, Арина Каличева, Савелий Коростелев, Артем Николаев, Елизавета Шалабода и Дмитрий Жуль.
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