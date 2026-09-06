В Орле проходит благотворительная акция «Хлеб с молитвой»

Общая информация о акции В Орле в приходе Знаменского храма проводится благотворительная акция «Хлеб с молитвой», которая существует более шести лет.
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только камуноидов и особенно местного губера не допускайте к акции - руки у них грязные