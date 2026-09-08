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Пятый канал

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Средства ПВО за сутки ликвидировали 713 украинских беспилотников

Средства ПВО за сутки ликвидировали 713 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 713 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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