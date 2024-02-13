В России обвинили США в попытке скрыть грязные схемы в Африке

Посольство РФ: Госдеп США пытается скрыть правду о своих грязных схемах в Африке Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале обвинило Госдепартамент США в попытка скрыть правду о своих грязных схемах в Африке путем голословных утверждений в адрес Москвы.