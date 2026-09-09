Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Anthropic: "В течение следующих 10 лет ИИ с вероятностью 10% решит уничтожить человечество"

Anthropic: "В течение следующих 10 лет ИИ с вероятностью 10% решит уничтожить человечество"

Искусственный интеллект может уничтожить человечество в течение следующего десятилетия. Руководитель направления исследований в области выравнивания ИИ компании Anthropic Эван Хубингер оценил вероятность такого события в 10 процентов.

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