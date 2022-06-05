Юнармейцы приняли участие в открытии мемориальной доски почётному гражданину города Хабаровска Николаю Данилюку

Юнармейцы приняли участие в открытии мемориальной доски почётному гражданину города Хабаровска Николаю Данилюку

Барельеф станет достопримечательностью и поможет подрастающему поколению интересоваться историей. .

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