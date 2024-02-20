Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Путину всех приходится воспитывать. Теперь вдруг Абхазия возомнила себя "независимой и самостоятельной"

Путину всех приходится воспитывать. Теперь вдруг Абхазия возомнила себя "независимой и самостоятельной"

Только недавно я писал про Эквадор. Который ни с того ни с сего возомнил себя вдруг "крупным игроком на политической арене" и собрался играть с США антироссийскую партию, пообещав отправить янки наше вооружение с дальнейшей переброской его тем самым небратьям.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Отдать Абхазию Грузии и делов то!
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5 час.
Владимир Иванов
А молдавским вином еще торгуют.Лыхны и т.п.!
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3 час.
ii
iii ii
Разбаловала их советская власть... Вот по старой памяти и пытаются наглеть.
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1 час.

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