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Татар-информ

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Бородавко: Большунов выступит на летнем чемпионате России

Бородавко: Большунов выступит на летнем чемпионате России

Фото: t.me/ski_tatarstan Трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов может принять участие в летнем чемпионате России, сообщает ТАСС старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

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