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На Западе планируют снять кино про Владислава Суркова

На Западе планируют снять кино про Владислава Суркова

Фильм будет снят по мотивам романа писателя и журналиста Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник». Книга вышла в 2022 году и широко обсуждалась во Франции и за ее пределамиДве французские киностудии начинают работу над фильмом, в котором будет рассказана история человека по имени Вадим Баранов, у него, как пишет пресса, есть прообраз — экс-помощник российского президента Владислав Сурков.

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