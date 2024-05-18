На Западе планируют снять кино про Владислава Суркова

Фильм будет снят по мотивам романа писателя и журналиста Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник». Книга вышла в 2022 году и широко обсуждалась во Франции и за ее пределамиДве французские киностудии начинают работу над фильмом, в котором будет рассказана история человека по имени Вадим Баранов, у него, как пишет пресса, есть прообраз — экс-помощник российского президента Владислав Сурков.