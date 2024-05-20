Карьерный эксперт Чукина: колесо баланса поможет найти гармонию во всех сферах

Людям, которые хотят достичь гармонии во всех сферах жизни, в том числе, карьере, дружбе, хобби, стоит использовать колесо баланса - визуальную методику самоанализа, созданную американским коучем Полом Мейером.
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