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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович и Кириос успешно стартовали на парном турнире в Брисбене

Они за 1 час 46 минут обыграли Александра Эрлера и Андреаса Миса и вышли на первых сеяных Николу Мектича и Майкла Винуса.

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