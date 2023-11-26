Эти 8 лайфхаков от косметолога помогут сохранить кожу от морщин без уколов красоты

Секрет молодой кожи заключается не только в генетике, но и в правильном уходе за ней. Поэтому если ваша мама, бабушка или сестра выглядят старше своих лет, не огорчайтесь: вы в силах повлиять на то, каким будет именно ваш результат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии