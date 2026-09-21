Guardian: Зеленскому сообщили плохие новости перед встречей с Трампом

Дональд Трамп планирует оказать давление на Владимира Зеленского в ходе личной встречи на полях Генассамблеи ООН, пишет газета The Guardian.
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