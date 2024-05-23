Business Insider: наемники приезжают на Украину как в отпуск, но встречают свою смерть

ВАШИНГТОН, 23 мая, ФедерелаПресс. Иностранные наемники, участвующие в спецоперации на стороне Киева, поначалу едут на Украину «как в отпуск», а затем осознают, что там бои проходят даже хуже, чем на Ближнем Востоке.