ВАШИНГТОН, 23 мая, ФедерелаПресс. Иностранные наемники, участвующие в спецоперации на стороне Киева, поначалу едут на Украину «как в отпуск», а затем осознают, что там бои проходят даже хуже, чем на Ближнем Востоке.
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