Финогенова сообщила, что пенсионеры могут иметь больше льгот, но нужно заявление

Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, пояснила, что большинство привилегий для пожилых людей предоставляются без необходимости подавать документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии