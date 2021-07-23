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“К Симбе скоро прибавится Пумба”: Нюша ошарашила фанатов сексуальным фото второй беременности (ФОТО)

“К Симбе скоро прибавится Пумба”: Нюша ошарашила фанатов сексуальным фото второй беременности (ФОТО)

Однако во вторую беременность мало кто поверил, посчитав, что это было сделано при помощи компьютерной графики и только для клипа, поскольку ранее певица не раз заявляла, что пока ко второму ребенку не готова, да и спешить с этим не собирается.

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