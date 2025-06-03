Путин наградил экс-спецпредставителя главы ЯНАО в ДНР

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего спецпредставителя губернатора ЯНАО в Донецкой Народной Республике (ДНР) Александра Кусенко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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