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Зеленский требует от СБУ активизировать удары по российским аэропортам

Зеленский требует от СБУ активизировать удары по российским аэропортам

На Банковой обсуждают следующий этап эскалации конфликта с переносом давления на российскую авиационную инфраструктуру.

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