Специалисты приступили к защите дорог Ямала от паводков

На Ямале готовятся к возможным паводкам. Чтобы избежать подтоплений, дорожники убирают снег за ограждениями и на обочинах, расчищают оголовки и русла водопропускных труб, сообщил департамент транспорта ЯНАО в официальном telegram-канале.
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