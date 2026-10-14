Представьте совершенно обычную ситуацию. Молодая женщина возвращается вечером домой.
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А у нас суд может удовлетвориться и привычным извинением на камеру. Ну, может штраф минимальный ещё назначат. Ведь изнасилования же не было, а за попытку мы этого чуркобеса поругаем, так и быть((( По всем пунктам анкеты этого козла проверить, наверняка там есть за что зацепиться, дактилоскопировать его, и домой выслать, к ишакам и баранам. Вот те сопротивляться не будут, пользуйся.
Если это 18летнее существо специально приехало в Россию их Таджикии чтобы насиловать русских девушек , то оно должно подвергнутся уголовному наказанию за неоднократные попытки изнасилования Кстати это существо не проверяли на предмет законченных преступлений по изнасилованию ? А после окончания срока отсидки это животное должно отправится на историческую родину Пусть там ишаков насилует
Вмешается диаспора и дадут условный срок,была попытка,а не действие,отмажут,не впервой,по более тяжким отмазывали!